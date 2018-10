Geschil tussen christelijke partijen over giftenaftrek

Het kabinet gaat de giftenaftrek versoberen. De SGP verzet zich daartegen. Coalitiepartijen CDA en ChristenUnie hebben begrip voor de beperking.

De Tweede Kamer houdt woensdag en donderdag de financiële beschouwingen over de begroting voor 2019. Achter de regeringstafel zitten minister Hoekstra en staatssecretaris Snel, beiden van Financiën.

SGP-Kamerlid Stoffer haalde woensdagmiddag stevig uit naar de bewindslieden. Hij citeerde een passage uit het regeerakkoord. Daarin staat: „De vele positieve krachten in onze samenleving van burgers, verenigingen en geloofsgemeenschappen verdienen ruimte.” Stoffer: „Het zijn warme woorden in het regeerakkoord, waar later nog eens aan toegevoegd werd dat „een versobering van de giftenaftrek geenszins het oogmerk is.””

Maar volgens de SGP’er „worden de kiezers weer eens bedrogen. Kerken, cultuurinstellingen, goede doelen; hen wordt geen hart onder de riem gestoken, maar een dolk in de rug.” In het belastingplan 2019 zit namelijk een „ordinaire” bezuiniging op de giftenaftrek verstopt: „Niet langer mogen giften straks tegen 52 procent afgetrokken worden, maar tegen 37 procent. Een verschil van 15 procent.” Stoffer kondigde aan dat hij met een amendement, een wijzigingsvoorstel, op de begroting komt om de verslechtering ongedaan te maken.

Nieuw belastingstelsel

De versobering heeft te maken met de invoering van een nieuw belastingstelsel in 2021. In plaats van de drie belastingtarieven van 37, 41 en 52 procent komen er twee tarieven: 37 en 50 procent. Vanaf 2023 zijn giften alleen nog aftrekbaar tegen het lage tarief van 37 procent. Op dit moment kunnen mensen met hoge inkomens hun giften aftrekken tegen het hoogste tarief van 52 procent.

De beperking van de giftenaftrek levert de staatskas naar verwachting ruim 21 miljoen euro op. De aftrekregeling kost de overheid nu jaarlijks 330 miljoen euro.

Blijven geven

ChristenUnie-Kamerlid Bruins stelde woensdag tegenover het betoog van Stoffer dat de inkomstenbelasting in het nieuwe stelsel voor iedereen omlaaggaat en dat iedereen netto meer gaat overhouden. Verder wijst Bruins erop dat in de toekomst alle aftrekposten worden beperkt tot het eerste tarief van 37 procent. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de hypotheekrenteaftrek. „Het is daarom niet logisch dat de giftenaftrek daarop een uitzondering vormt.”

Volgens Bruins zijn het vooral „de heel rijken” die de beperking daadwerkelijk gaan voelen. „De gemiddelde kerkganger merkt hier niets van.” Op dit moment valt zo’n 10 procent van de Nederlanders onder het hoogste belastingtarief. Bruins gaat ervan uit „dat christenen gul geven en blijven geven.”

Uitzondering

CDA-Kamerlid Omtzigt zei in het Nederlands Dagblad van woensdagmorgen dat er tijdens de formatie is gekeken of uitzonderingen mogelijk waren. Dat bleek echter lastig: „Dat zou onuitvoerbaar zijn.”