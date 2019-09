‘Geschiedenis Gouden Eeuw niet herschrijven’

Het is goed om alle kanten van de Nederlandse geschiedenis te belichten, maar de geschiedenis kan niet worden herschreven. Dat zei minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) in reactie op het besluit van Amsterdam Museum om de term ‘Gouden Eeuw’ in de ban te doen.

Volgens conservator Tom van der Molen van het museum is de term Gouden Eeuw gekoppeld aan nationale trots en worden „de vele negatieve kanten van de zeventiende eeuw als armoede, oorlog, dwangarbeid en mensenhandel” genegeerd.

De minister lijkt weinig te voelen voor het veranderen van de naam, maar onthoudt zich van een ferm oordeel. „Ik vind niet dat de minister van Cultuur zich moet bemoeien met hoe een museum iets benoemt”, aldus Van Engelshoven. Ze vindt het wel goed dat ook de „andere kanten van de Gouden Eeuw” worden beschreven.