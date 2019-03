Gescheiden Belg kan als ongehuwd in register

Belgen die zijn gescheiden kunnen zich binnenkort bij de burgerlijke stand laten registreren als ongehuwd. Ook weduwes en weduwnaars kunnen ervoor kiezen hun status te wijzigen in ongehuwd. Een parlementscommissie heeft een wetsvoorstel daarover goedgekeurd.

De regel wordt dat de burgerlijke staat niet meer vermeld staat op documenten, zegt parlementariër Kristien Van Vaerenbergh. „Het is voor veel personen niet leuk geconfronteerd te worden met een huwelijk dat is gestrand, soms zelfs tientallen jaren later.” De overheid brengt veel mensen dat pijnlijke feit nog elke dag in herinnering, zegt zij. „Daar komt nu verandering in.”

Het weghalen van de vermelding weduwe of weduwnaar kan helpen bij de rouwverwerking. „Sommigen willen deze titel juist houden als herinnering aan hun overleden echtgenoot”. aldus Van Vaerenbergh. „We gaan ze dus niet verplichten te veranderen.”