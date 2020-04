Gert-Jan Segers trekt ook in 2021 CU-lijst

Net als vier jaar geleden voert ook bij de Kamerverkiezingen van maart 2021 Gert-Jan Segers (50) de kandidatenlijst van de ChristenUnie aan.

Vandaag gaat het partijbestuur bekend maken dat het Segers in deze functie heeft benoemd, schrijft het Nederlands Dagblad. Hoewel het verkiezingsprogramma door de coronacrisis een heel andere toon krijgt dan waarop werd gerekend, onderstreept die crisis ook de keuzes die partij al aan het maken was, zegt Segers in het ND. „Deze crisis laat zien dat de economische ordening anders moet. (...) Het rauwe kapitalisme heeft ervoor gezorgd dat aandeelhouders goed bediend zijn, maar dat bedrijven en hun medewerkers deels erg kwetsbaar zijn.’

Segers zit sinds 2012 in de Tweede Kamer en is sinds 2015 fractievoorzitter. Daarvoor was hij directeur van het wetenschappelijk instituut van zijn partij.

In een interview met RTL Nieuws zegt hij dat hij hoopt dat zijn partij van vijf naar zeven zetels groeit. „Ik heb goede hoop dat het vertrouwen in de ChristenUnie groeit, ook volgend jaar bij de verkiezingen. Maar we moeten daar natuurlijk keihard voor gaan werken.”