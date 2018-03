Gents museum doorzocht om mogelijke nepkunst

Om opheldering te krijgen over de echtheid van Russische kunstwerken, hebben Belgische opsporingsautoriteiten het Museum voor Schone Kunsten (MSK) in Gent doorzocht. Politie en justitie vermoeden dat de geschorste directeur Catherine de Zegher documenten heeft achtergehouden die licht kunnen werpen op de echtheid van de zogeheten Toporovski-collectie, melden Vlaamse media.

Computers zijn verzegeld en documenten opgevraagd. De directrice heeft beweerd dat de werken zorgvuldig zijn onderzocht en de eigenaar de herkomst heeft bewezen met certificaten.

In januari ontstond twijfel over de authenticiteit van 26 bruiklenen van avant-gardistische kunstenaars als Malevitsj en Kandinsky. Een aangekondigd onderzoek werd stopgezet toen de eigenaar, de Dieleghem Stichting van Igor en Olga Toporovski, de werken terugtrok.

Vervolgens werd besloten dat Ernst & Young gaat onderzoeken of het museum de richtlijnen over bruikleen heeft gevolgd. Tot daar duidelijkheid over is, blijft De Zegher op non-actief.