Gentechbedrijven balen van uitspraak EU-hof

De Nederlandse biotechnologiesector is erg teleurgesteld over de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat alle planten waarbij aan het DNA wordt gesleuteld onder de strenge regels voor genetische manipulatie vallen. Brancheverenging Biotech, waar 170 bedrijven bij zijn aangesloten, roept de regering op snel een duidelijk standpunt in te nemen.

„De uitspraak is een klap in het gezicht voor de wereldwijd toonaangevende Nederlandse plantenveredelaars en gaat rechtstreeks in tegen de ambitie in het regeerakkoord om nieuwe veredelingsmethodes in Nederland en Europa beschikbaar te maken”, aldus Biotech.

Ook gewassen waarbij geen vreemd DNA wordt gebruikt, vallen volgens hof vanwege de mogelijke risico’s voor de gezondheid en het milieu onder de strenge regels voor genetische manipulatie. De belangenorganisatie stelt dat biotechbedrijven met nieuwe technieken veel beter en sneller kunnen voldoen „aan de stijgende vraag naar groente en fruit dat duurzaam geteeld kan worden en gezond en lekker is”. Consumenten zouden nu voedsel mislopen „met een nog betere smaak, voedingswaarde en langere houdbaarheid”.

Door de uitspraak veranderen Nederland en Europa „in een museum voor plantenveredeling”, terwijl de VS en andere landen wel door kunnen gaan, aldus Biotech. Goedkeuring van producten wordt namelijk lastiger, waardoor start-ups en het midden- en kleinbedrijf achter het net zouden vissen. „Deze bedrijven zijn de motor achter de Nederlandse veredelingssector, die nu nog internationaal toonaangevend is”, aldus Biotech. „Een grote tegenvaller.”

Ook de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) is teleurgesteld. Volgens de organisatie kan het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen veel sneller omlaag als er „weerbaardere en robuuste rassen” beschikbaar komen. „Met nieuwe veredelingstechnieken kan dat veel sneller dan met klassieke veredeling.”

Milieuorganisaties als Greenpeace reageerden verheugd op de uitspraak.