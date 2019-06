Gent krijgt universiteitsmuseum

In Gent opent volgend jaar maart een nieuw museum zijn deuren. In het Gents Universiteitsmuseum (GUM) worden de wetenschappelijke collecties getoond, “van biologie tot etnografie, van geneeskunde tot psychologie”. Bezoekers kunnen er “ontdekken dat wetenschap het resultaat is van vallen en opstaan, twijfel en verbeelding".

De universiteit bezit de grootste academische erfgoedcollectie van Vlaanderen, waartoe ook de in de Gentse kathedraal tentoongestelde vinvis Leo behoort. Het museum wil de dialoog tussen kunst, wetenschap en samenleving versterken, maar “geen jubelzang van wetenschappelijke succesverhalen, noch een verafgoding van briljante geesten", zegt directeur Marjan Doom.

Het museum in de Gentse Plantentuin gaat 21 maart open. Dan loopt in het naburige Museum voor Schone Kunsten een grote tentoonstelling over de Vlaamse meester Jan van Eyck.