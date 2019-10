Genoeg verbetering bij databeveiliging fiscus

De Belastingdienst heeft voldoende maatregelen getroffen om data beter te beveiligen. Dat concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) na vervolgonderzoek. De toezichthouder trof bij eerder onderzoek in 2017 nog een aantal tekortkomingen aan in de beveiliging van gegevens over burgers en bedrijven.

„De Belastingdienst heeft heel veel informatie over ons allemaal”, zegt voorzitter Aleid Wolfsen van de AP. „Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat die gegevens zorgvuldig beveiligd worden.” De privacywaakhond dringt er dan ook bij de fiscus op aan het niet bij de getroffen maatregelen te laten en „steeds opnieuw risico’s en maatregelen te herbeoordelen.”