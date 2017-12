Genoeg steun voor ledenraad PvdA over Moorlag

De jongerenbeweging binnen de PvdA heeft voldoende steunbetuigingen binnen om de zaak rond het Tweede Kamerlid William Moorlag op een ledenraad te bespreken. De Jonge Socialisten (JS) vinden dat Moorlag moet opstappen omdat hij in een vorige functie heeft gewerkt met een schijnconstructie.

Definitieve zekerheid of er een ledenraad komt, is er pas volgende week. Dan kan de jongerenbeweging namelijk pas controleren of alle ruim 750 steunbetuigingen ook van PvdA-leden afkomstig zijn. Daarna moet het partijbestuur een datum voor de ledenraad prikken.

Moorlag was eerder directeur van de sociale werkplaats Alescon in Assen. Die richtte enkele jaren voor zijn komst een eigen uitzendbureau op en bracht daar de werknemers onder. Zo hoefden de mensen niet in vaste dienst te worden genomen en kwam de werkplaats onder cao-afspraken uit. Een rechter heeft deze constructie afgekeurd.

Het Kamerlid reageerde donderdag voor het eerst op de zaak. Moorlag twitterde in reactie op de actie van de Jonge Socialisten: „Ik wil me graag verantwoorden. @jspvda. Dat is een plicht voor, en het recht van een politiek ambtsdrager. Het kon/kan nog niet omdat ik me houd aan communicatie-afspraken binnen de partij.”

Het partijbestuur spreekt binnenkort opnieuw met Moorlag. „De uitspraak (van de rechter) roept veel emotie op bij het partijbestuur en de leden. Dat is ook niet gek: dit raakt aan de kern van onze partij”, liet het partijbestuur in het weekeinde weten.

Partijleider Lodewijk Asscher en de fractie besloten vorige week dat Moorlag in de Kamer kan blijven omdat hij zich niet wilde verrijken, maar mensen aan het werk wilde houden.