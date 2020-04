‘Genoeg mondkapjes voor zorgpersoneel’

Er zijn momenteel genoeg mondkapjes beschikbaar voor zorgmedewerkers die daarvoor in aanmerking komen. Dat benadrukte Rob van der Kolk van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) donderdag tijdens een briefing in de Tweede Kamer. Hij riep zorginstanties en -verleners op spullen te bestellen als zij die nodig hebben.

Het LCH is een samenwerkingsverband van publieke en private partijen, dat beschermingsmiddelen zoals mondkapjes, beschermende jassen en schorten en handschoenen inslaat. Het LCH is op 23 maart begonnen, omdat er door de uitbraak van het coronavirus snel tekorten aan beschermingsmiddelen ontstonden. Omdat ook andere landen tekorten hadden, was het heel moeilijk om de spullen in te kopen.

Van de meeste beschermingsmiddelen is er „voldoende”, zei Van der Kolk. „De portal is daar, iedereen kan bestellen. Ook tegen goede prijzen. In de markt zijn de prijzen heel anders.” Het LCH hanteert de prijzen zoals die waren voordat de coronacrisis uitbrak. De miljoenen beschermingsmiddelen die het LCH heeft ingekocht, komen bovenop de voorraden die de zorginstellingen via hun reguliere kanalen al inslaan.

Het is minder makkelijk om beschermde schorten en jassen voor zorgpersoneel snel in Nederland te krijgen, dan bijvoorbeeld mondkapjes, zei Van der Kolk. Het LCH had in eerste instantie „slecht rekening gehouden” met het feit dat de schorten en jassen erg „volumineus” zijn, dus veel ruimte innemen.

Er zouden 150 vliegtuigen nodig zijn geweest om alle schorten en jassen die tot dusver zijn besteld hierheen te krijgen. Daarom wordt een deel ervan per vliegtuig vervoerd en een deel per boot „om het toch op tijd hier te hebben”.

Het LCH werkt met drie prognoses, van hoeveel beschermingsmiddelen er wekelijks nodig zijn. Bij het inkopen gaat men consequent uit van de maximale prognose, benadrukte Van der Kolk. Ook is het volgens hem heel belangrijk dat er nu genoeg betrouwbare leveranciers zijn. Dat zijn er nu tientallen. In het begin van de coronacrisis waren beschermingsmiddelen die in het buitenland waren gekocht soms van slechte kwaliteit.