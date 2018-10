Genoeg kandidaten voor opvolging D66-leider Pechtold

De D66-fractie kiest dinsdag een nieuwe fractievoorzitter. Gaan de democraten voor een tussenpaus of kiezen ze direct een nieuwe partijleider?

D66’ers zeggen zelf dat ze een luxeprobleem hebben. Binnen de fractie zijn er diverse kandidaten die geschikt zijn om de voorzittershamer te hanteren. Pechtold zei tijdens zijn afscheidsspeech opvallend vaak dat zijn opvolger van „de nieuwe generatie” moet zijn, of een „jong talent.”

Als de fractie het advies van de vertrokken fractievoorzitter opvolgt, dan zijn er verschillende kandidaten. Hoge ogen gooit Rob Jetten (31), die eerder bij ProRail werkte. Pechtold noemde de ex-D66-fractievoorzitter uit Nijmegen onlangs nog „de beste specialist in mijn fractie.” De partijleider had hem zelfs al een post in het kabinet willen geven. Het nadeel van Jetten is dat hij nog maar anderhalf jaar Kamerlid is.

Ook de naam van Jan Paternotte (34) doet de ronde. Hij bezorgde tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 D66 in Amsterdam een grote verkiezingsoverwinning. Ook buitenlandwoordvoerder Sjoerd Sjoerdsma (36) heeft interesse. Ook is huidig vicefractievoorzitter Kees Verhoeven (41) al genoemd.

De fractie kan ook kiezen voor een ‘tussenpaus’, iemand die de fractie leidt tot het moment dat in alle rust een echte opvolger is gevonden, iemand die ook bij de eerstkomende Kamerverkiezingen de kandidatenlijst aanvoert. In dat geval hebben ook de D66-bewindslieden een kans om mee te dingen naar het leiderschap van de partij. Een naam die daarbij valt, is die van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Pechtold presenteerde de 51-jarige bij het aantreden van het kabinet als het nieuwe gezicht van de partij.

Minister Kaag van Buitenlandse Handel (56) is wat ouder, maar kan goed de D66-ideologie voor het voetlicht brengen.

Oud-Kamerlid Boris van de Ham (45) nam het initiatief om de partij op te frissen en bezocht onlangs veel afdelingen. Zijn pré is dat hij niet is ‘besmet’ door deelname aan het kabinet. Veel D66-kiezers zijn ontevreden over de opstelling van de partij in Rutte III.

Als de fractie inderdaad besluit een tussenpaus te kiezen, komen de namen Paul van Meenen (62) en Pia Dijkstra (63) bovendrijven. Van Meenen, de onderwijsspecialist van de fractie, is vriendelijk en geen scherpslijper.

Dijkstra heeft nooit openlijk belangstelling getoond, maar uit een peiling van De Hond blijkt dat D66-kiezers haar het meest noemen.