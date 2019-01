Genderneutraal paspoort toch niet makkelijker

Het wordt toch niet eenvoudiger om een paspoort te krijgen dat in het midden laat of je man of vrouw bent. Wie liever een X op het paspoort ziet dan een M of V, moet daarvoor ook in de toekomst naar de rechter.

Het kabinet verklaarde bij zijn aantreden „onnodige” geslachtsregistratie te willen beperken, omdat sommige mensen zich nu eenmaal niet ondubbelzinnig man of vrouw voelen. Maar staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) ziet er bij nader inzien van af de wet zo aan te passen dat de geslachtsaanduiding gemakkelijker geschrapt zou kunnen worden. Knops volgt het advies van een commissie van het ministerie van Justitie, „de ontwikkelingen op dit terrein, ook internationaal, af te wachten”.

In oktober werd voor het eerst een Nederlands paspoort met een X uitgegeven. De Bredase Leonne Zeegers had de primeur. Ze kreeg de rechter zover dat die het geslacht van haar geboorteakte schrapte. Dat was vereist om van de burgerlijke stand een genderneutraal paspoort te krijgen. Bij die gelegenheid kondigde Knops nog, met een verwijzing naar de tijdgeest, aan dat hij mensen in hetzelfde schuitje een gang naar de rechter wilde besparen.