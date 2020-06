Gemengde reacties uit Kamer op steun voor KLM

Partijen in de Tweede Kamer reageren verdeeld op de aankondiging dat het kabinet 3,4 miljard aan staatssteun verleent aan KLM. Dat gebeurt deels door leningen en deels door garantstellingen.

Volgens GroenLinks laat het kabinet een „reset voor de luchtvaart” liggen. „Dit zijn geen strenge voorwaarden, maar de greenwash die we bij luchtvaart gewend zijn”, reageert Kamerlid Suzanne Kröger. De oppositiepartij laakt het gebrek aan strenge eisen in ruil voor het pakket voor de luchtvaartmaatschappij.

De ChristenUnie is juist „tevreden” dat tegenover de steun staat dat KLM „de omslag maakt naar minder overlast, minder vervuiling en lagere topbeloningen”. De partij „steunt de voorwaarden die het kabinet stelt aan de leningen en garanties voor KLM”, zegt Kamerlid Eppo Bruins. „Minder nachtvluchten, geen bonussen en dividend en belangrijk nieuws is dat Nederland de garantie heeft gekregen dat KLM op Schiphol blijft - iets wat sinds de fusie met Air France onzeker was. De Nederlandse staat krijgt hiermee weer meer controle over de toekomst van KLM.”

Ook coalitiepartij D66 vindt het „goed dat met lening en garantie op banklening grootste faillissement uit onze geschiedenis is voorkomen”, laat Kamerlid Joost Sneller weten. „Stevigere staatsgaranties zijn positief voor onze open economie.” De duurzaamheidseisen noemt hij een „stapje vooruit”, maar de verlaging van het aantal nachtvluchten „is nog mager”, vindt Sneller.

VVD’er Roald van der Linde noemt het een „goede stap van het kabinet”. Het steunpakket „biedt duizenden werknemers in de luchtvaart perspectief in deze moeilijke tijden”.

De SP is op haar beurt uiterst kritisch. „Als een organisatie echt niet failliet mag gaan, dan kan het ook niet overgelaten worden aan de markt”, zegt SP-Kamerlid Mahir Alkaya. „Wat de SP betreft is veel meer zeggenschap, of uiteindelijk nationalisatie, de manier om de banen en toekomst van KLM structureel veilig te stellen”, stelt de socialistische politicus. Hij „roept daarom het kabinet op om terug naar de onderhandelingstafel te gaan om de toekomst van KLM en de mensen die daar werken echt veilig te stellen”.