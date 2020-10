Gemengde reacties op definitieve stikstofplannen Schouten

De wet met stikstofplannen die landbouwminister Carola Schouten vandaag naar de Tweede Kamer stuurt, kan op gemengde reacties rekenen. Coalitiepartij D66 roept de minister op snel aan de slag te gaan met de plannen om de uitstoot van stikstof te verlagen en natuurgebieden te versterken. „De natuur kan niet langer wachten”, zegt Kamerlid Tjeerd de Groot.

„De wet is dus een stuk beter dan wat eerst voorlag. Er komt nu een einde aan het juridisch pappen en nathouden van de PAS”, zegt De Groot over het stikstofbeleid dat de Raad van State in mei vorig jaar afschoot. „Maar D66 zou D66 niet zijn als we niet nog verdere mogelijkheden zouden zien om de natuur beter te beschermen.” Wanneer de Kamer met Schouten debatteert over de wet, zal het Kamerlid dan ook met verdere voorstellen komen.

Schouten wil wettelijk vastleggen dat de neerslag in de helft van de stikstofgevoelige natuur onder een ‘gezond’ niveau komt. Ook komt er voor de komende tien jaar 5 miljard euro voor natuurversterking en de vermindering van stikstofuitstoot. Dinsdag kwam daar ook nog eens 1 miljard voor schonere bouw bij, zodat de woningbouw minder stikstof uitstoot en er sneller milieuvergunningen worden verleend.

Volgens de ChristenUnie is de wet „opnieuw een stap in de goede richting. We kiezen voor goed rentmeesterschap en zorg voor de schepping”, zegt Kamerlid Carla Dik-Faber. „Met een structurele aanpak, monitoring en bijsturing én een resultaatsverplichting in de wet, wil dit kabinet ervoor zorgen dat de stand van natuurgebieden in ons land verbetert en de trend van biodiversiteitsverlies keert”, aldus de partijgenoot van Schouten. Wel is het belangrijk dat iedereen, „van huizenbezitter tot boer, van autorijder tot luchtvaartmaatschappij”, meedoet en zijn verantwoordelijkheid neemt, zegt Dik-Faber

Veel minder enthousiast is GroenLinks. De ambitie van het kabinet is volgens Kamerlid Laura Bromet „veel te mager”. De wet „gaat het stikstofprobleem niet oplossen. Dat is slecht voor de natuur, slecht voor de bouw en slecht voor het geloof in de politiek om problemen op te lossen”. Bromet wijst op het wetsvoorstel dat GroenLinks zelf heeft gemaakt en „dat wel werkt” om de stikstofproblemen op te lossen. De partij wil hierover graag in gesprek met het kabinet.

De PvdA vindt het wetsvoorstel „teleurstellend”. De stikstofcrisis in de woningbouw, natuur en de economie wordt op deze manier niet opgelost, laat Kamerlid William Moorlag weten. Hij had liever gezien dat de minister de adviezen van de commissie-Remkes, die een strengere aanpak had aanbevolen, had overgenomen.