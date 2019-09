Gemengde reacties in Kamer op euthanasievonnis

In de Tweede Kamer is gemengd gereageerd op het vonnis in een zaak over een zwaar demente patiënt op wie in 2016 euthanasie is toegepast. De SGP en de ChristenUnie vrezen een hellend vlak. Pia Dijkstra van D66 noemt de uitspraak „goed nieuws”.

„Geschrokken van vrijspraak in euthanasiezaak vrouw met dementie”, zegt SGP-voorman Kees van der Staaij op Twitter. „Bezorgd dat hiermee het hek van de dam is. Het doden van mensen die hun wil niet bekend kunnen maken is huiveringwekkend.”

Carla Dik-Faber (ChristenUnie) is bezorgd dat de „wilsverklaring steeds meer als iets ‘absoluuts’ wordt gezien. De schriftelijke wilsverklaring mag de actuele bevestiging van de doodswens niet overbodig maken. Het mag duidelijk zijn dat de ChristenUnie grote vraagtekens zet bij de wet als zodanig. Maar zolang de wet er is, is de zorgvuldige uitvoering daarvan van het grootste belang. De uitleg van de rechter van de wet schuurt daarbij met de richtlijnen van artsen zelf, die voorzichtiger zijn. Wat de ChristenUnie betreft is die voorzichtigheid begrijpelijk en goed, zeker bij complexe casussen.”

„Deze uitspraak is heel goed nieuws”, vindt Dijkstra. „Voor de arts en voor de familie. Wat moet het voor hen een zware tijd zijn geweest!”

