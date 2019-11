Gemeenten zetten in op energiebesparing burger

Gemeenten maken er werk van om huiseigenaren tot energiebesparing te bewegen. Ze willen hun burgers bijvoorbeeld aansporen de cv-installatie goed af te stellen, radiatorfolie en tochtstrips aan te brengen en ledlampen te gebruiken.

De gemeenten konden voor de uitvoering van hun plannen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken om geld vragen. Er kwamen in vijf weken 223 voorstellen binnen voor 95 miljoen euro, terwijl de pot 87 miljoen euro bevat. Gemeenten maken gretig gebruik van de regeling, aldus het ministerie.

De aanvragen worden nu beoordeeld. De geplande projecten voor verlaging van het energiegebruik moeten bijvoorbeeld eind volgend jaar zijn afgerond. Naar verwachting kunnen met de voorstellen in een miljoen woningen energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd. Gemeenten willen via de regeling ook advies geven over bijvoorbeeld dak-, raam- of gevelisolatie.

De regeling is een van de maatregelen waarmee de overheid gehoor wil geven aan de zogenoemde Urgenda-uitspraak. Daarin bepaalde de rechter dat Nederland de CO2-uitstoot volgend jaar met een kwart moet verminderen.

Huiseigenaren kunnen overigens ook zelf subsidie aanvragen om hun woning beter te isoleren. Eerder dit jaar is daar 84 miljoen euro voor uitgetrokken. Het gaat om maatregelen zoals het isoleren van een vloer of gevel en het plaatsen van hoogrendementsglas. Per woning is het mogelijk om tot 10.000 euro subsidie te krijgen.

De regeling was voor het eerst in september 2016 ingevoerd maar moest in april van het jaar daarop worden stopgezet omdat de pot toen op was.