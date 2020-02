Gemeente Den Haag wil meer geld, begint nieuw proces tegen Rijk

Den Haag vindt dat het nog altijd te weinig geld krijgt voor bijstandsuitkeringen van inwoners. Daarom stapt de gemeente opnieuw naar de rechter. Het stadsbestuur wil zo een hogere vergoeding krijgen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Den Haag was in 2015 ook al naar de rechter gestapt. De gemeente kreeg dat jaar 334,6 miljoen euro van het Rijk voor de uitkeringen, maar de hofstad wilde enkele miljoenen meer. In juli 2019 bepaalde de Centrale Raad van Beroep dat Den Haag inderdaad te weinig geld heeft gekregen. Het ministerie moest een nieuw besluit nemen. Den Haag zegt dat het er geen cent bij heeft gekregen en dat het daarom weer naar de rechter gaat.

De gemeente is wettelijk verplicht om bijstandsuitkeringen te verstrekken. Als het Rijk daar niet genoeg geld voor geeft, moet de gemeente geld bijleggen, dat dan niet aan andere dingen kan worden uitgegeven, zegt GroenLinks-wethouder Bert van Alphen (Sociale Zaken).

De Centrale Raad van Beroep bepaalde in juli dat ook Utrecht, Den Bosch en Amersfoort in 2015 te weinig geld hebben gekregen voor uitkeringen. Of ook zij naar de rechter stappen, is niet bekend.