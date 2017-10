Gelijk loon bij zelfde werk in hele EU

Tijdelijke werknemers uit een ander EU-land krijgen dezelfde beloning voor hetzelfde werk als hun collega’s in het gastland. Dat is het resultaat van anderhalf jaar moeizaam onderhandelen tussen de EU-lidstaten over herziening van de zogenoemde Europese detacheringsrichtlijn. Die gaat over vier jaar in de hele EU gelden maar vooralsnog niet voor de transportsector.

Het akkoord tussen de EU-ministers van Sociale Zaken in Luxemburg betekent dat bijvoorbeeld een Poolse timmerman die tijdelijk naar Nederland komt hetzelfde loon moet krijgen als de Nederlandse collega met wie hij samenwerkt. Ook alle extra vergoedingen als een dertiende maand moeten betaald worden. De detacheringsperiode is beperkt tot twaalf maanden maar kan eventueel met zes maanden worden verlengd.

Minister Lodewijk Asscher heeft zich sinds 2013 ingezet voor ‘dezelfde beloning voor hetzelfde werk op dezelfde werkplek’ in de EU. „Het voelt als een bekroning. Maar het is vooral mooi voor de Nederlandse bouwvakker en loodgieter.” Polen, Hongarije, Litouwen en Letland stemden tegen.

De bestaande wet uit 1996 wordt nu vaak nog door werkgevers in de EU misbruikt om goedkoop personeel in te huren uit landen waar de lonen een stuk lager liggen, zoals Polen of Bulgarije. Dit gebeurt vooral in de bouw, de verwerkende industrie en het wegvervoer.

EU-parlementariër Agnes Jongerius (PvdA) noemt het een „historisch akkoord”. Maar ze vindt het teleurstellend dat de ministers het niet eens konden worden over de transportsector. „Het gevaar van uitbuiting en oneerlijke concurrentie in die sector is nog niet opgelost.” Daarover gaan de EU-verkeersministers onderhandelen.