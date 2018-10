Gelekt nieuwkomersexamen Nederlands opgeschort

Nieuwkomers kunnen een onderdeel van het staatsexamen Nederlands pas volgend jaar weer afleggen. Het examen lag op straat, waardoor deelnemers vals konden spelen, laat minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs weten.

Alleen het onderdeel schrijven voor lageropgeleiden wordt dit jaar niet meer afgenomen. De overige onderdelen, lezen, luisteren en spreken, kunnen wel gewoon doorgaan, net als schrijven voor hogeropgeleiden.

Beschrijvingen van opgaven van het onderdeel schrijven, die steeds worden hergebruikt, zijn tegen alle regels in op sociale media beland. Daardoor kan het College voor Toetsen en Examens (CvTE) niet meer toetsen of deelnemers het Nederlands wel echt zelf voldoende beheersen.

Het CvTE kreeg er eind september lucht van dat beschrijvingen van opgaven op sociale media de ronde deden. De al afgelegde examens blijven geldig, omdat het college niet kan vaststellen of een deelnemer de beschrijvingen vooraf onder ogen heeft gehad.

Doordat het examenonderdeel wordt opgeschort, worden naar schatting maximaal 2000 mensen getroffen. Inburgeraars die nog dit jaar examen moesten afleggen, krijgen respijt zodat zij niet in de knel komen. Wie examen wilde afleggen om bijvoorbeeld in januari aan een mbo-opleiding te beginnen, kan zich melden bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Van Engelshoven heeft de mbo-scholen gevraagd studenten in afwachting van hun examenuitslag vast toe te laten tot de les.

Omdat examenopgaven klaarblijkelijk makkelijk kunnen uitlekken, werkt het CvTE aan een andere opzet. Het college komt binnenkort met een voorstel.