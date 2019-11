Gele hesjes weer naar Rutte voor ‘aanmaning’

De zogenoemde gele hesjes mogen dinsdag opnieuw langskomen bij premier Mark Rutte. Die gelegenheid willen ze aangrijpen om hem te houden aan „niet nagekomen afspraken”, laten vertegenwoordigers van de protestbeweging weten.

Een afvaardiging van de gele hesjes bezocht Rutte in mei. Toen beloofde de minister-president al dat hij met hen verder wilde praten zodra hij over hun wensen had kunnen nadenken. Nu zijn ze uitgenodigd op het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar minister Raymond Knops en Rutte hen zullen ontvangen.

„Het eerste gesprek leverde nog niet veel concrete toezeggingen op”, stellen de gele hesjes. Ze „willen nu een aantal eisen ingewilligd zien en een bevredigend antwoord” op het manifest dat ze de premier hebben voorgelegd. Ze klagen daarin onder meer dat ze niet profiteren van de goed draaiende economie en dat de politiek zich te weinig van hen aantrekt.

De protestbeweging ontstond vorig jaar in Frankrijk uit onvrede over hoge brandstofprijzen en de kosten van levensonderhoud. Anders dan daar kregen de actievoerders in Nederland weinig navolging.