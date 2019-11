Gele hesjes weer naar Rutte

Een vertegenwoordiging van de zogenoemde gele hesjes mag dinsdagmiddag weer langskomen bij minister-president Mark Rutte. Het is de tweede keer in ruim een half jaar dat de protestbeweging met de premier spreekt.

De gele hesjes willen „een aantal eisen ingewilligd zien en een bevredigend antwoord” op het manifest dat ze de premier in mei tijdens een ontmoeting in het Torentje hebben voorgelegd. Toen weigerde een aantal leden van de gele hesjes de premier een hand te geven.

Ruim een jaar geleden werd de protestbeweging in Frankrijk geboren uit woede over onder meer de verhoging van de brandstofprijzen. In Nederland willen de gele hesjes uit de Europese Unie, „drastische verlaging” van de belastingen en invoering van het bindend referendum.

De ontmoeting vindt dinsdag plaats op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook minister Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) is erbij aanwezig.