‘Gele hesjes’ op koffie bij Rutte in Torentje

Premier Mark Rutte ontvangt dinsdagmiddag een delegatie van de zogenoemde gele hesjes. Dat gebeurt in het Torentje, zijn kantoor op het Binnenhof. Hij had de actievoerders begin maart al uitgenodigd voor een kop koffie, toen hij ze tegenkwam op verkiezingscampagne in Roermond.

Rutte wil met de activisten praten over hun zorgen. Het gaat om vijf vertegenwoordigers van de Gele Hesjes Nederland, onder wie Desirée van Deurse.

De protestbeweging ontstond vorig jaar in Frankrijk uit onvrede over hoge brandstofprijzen en de kosten van levensonderhoud.