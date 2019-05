‘Gele hesjes’ naar Brussel tegen ‘EU-dictatuur’

De ‘gele hesjes’ van België en Frankrijk roepen op tot een internationale demonstratie zondag in Brussel "tegen de Europese dictatuur". Zondag is de laatste dag van de Europese verkiezingen. Via Facebook proberen de organisatoren zo veel mogelijk mensen op te trommelen voor een "grote vredelievende betoging in de Europese hoofdstad".

Op het facebookevenement ’26 mai: Toute l’Europe Bruxelles’ geven 8000 mensen aan geïnteresseerd zijn in de manifestatie en zeggen 1300 mensen mee te doen. Ze worden geacht om 13.00 uur bij het Noordstation in de Belgische hoofdstad te verzamelen. Het ‘evenement’ duurt volgens de boodschap tot 20.00 uur.

De organisatie vermeldt niet waar de demonstratie naartoe gaat en wat haar verdere bedoelingen zijn in de stad waar het Europees Parlement deels zetelt. Wel schrijft ze dat de betoging wordt georganiseerd om "aan de politieke leiders te laten begrijpen dat wij niet meer onze stemmen zullen toevertrouwen als ze niet doen wat ze beloven."