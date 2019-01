Geld voor scholing in landbouw en horeca

Voor sectoren met seizoensarbeid (landbouw, horeca en recreatie) komt er geld om personeel goed te scholen. De regeringspartijen willen er de komende vijf jaar 12 miljoen euro per jaar voor uittrekken.

Met het geld reageert de coalitie op de geplande wet die de arbeidsmarkt moet verbeteren, en die waarschijnlijk gevolgen zal hebben voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Met de scholing kan voor duurzamere contracten worden gezorgd, aldus CDA-Kamerlid Pieter Heerma in een debat over de wet Arbeidsmarkt in Balans.

Eerder was al bekend geworden dat de vier regeringspartijen ook 48 miljoen euro jaarlijks willen voor het midden- en kleinbedrijf voor het opleiden van werknemers. Die kunnen dat bijvoorbeeld gebruiken voor het opzetten van bedrijfsscholen.

In het debat over de wet nam minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) afscheid van zijn voorstel om de proeftijd voor werknemers te verlengen van twee naar vijf maanden. Er was geen meerderheid voor het plan, nadat de coalitiepartners de kritiek van de oppositie hadden overgenomen dat werkgevers misbruik zullen maken van de langere proeftijd.

Ondanks de tegemoetkoming van Koolmees naar de oppositie bleef die kritisch over de wet. Zo hebben oppositiepartijen grote moeite met de soepelere regels om personeel te ontslaan.