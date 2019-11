Geld voor Joods erfgoed

Minister Van Engelshoven van Cultuur trekt 2,5 miljoen euro uit voor het restaureren en onderhouden van Joodse begraafplaatsen.

Ook komt er geld beschikbaar voor het onderhoud van synagogen, het Anne Frankhuis, de Hollandsche Schouwburg en het Joods Cultureel Kwartier waarin het Holocaustmuseum moet komen.

Dat schrijft de bewindsvrouw in een brief over de bescherming van erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog die ze eerder deze week naar de Tweede Kamer stuurde.

In de afgelopen maanden voerde de minister overleg met het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK), de grootste beheerder van Joodse begraafplaatsen in ons land. Het NIK en het ministerie gaan nu samen een plan van aanpak opstellen.

Vanwege het leed dat de Joodse gemeenschap tijdens de Tweede Wereldoorlog is aangedaan, is het volgens Van Engelshoven belangrijk dat om het Joods erfgoed beter te beschermen.

De minister bekijkt of het beleid ten aanzien van geroofde kunst van Joden ten tijde van de Tweede Wereldoorlog aanpassing behoeft. „Daarnaast heeft het erfgoed van Joodse eigenaren mijn volle aandacht als het gaat om de restitutie van voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog geroofde kunst. De komende tijd evalueer ik het restitutiebeleid. Bij deze evaluatie betrek ik de belanghebbende partijen’, zo schrijft Van Engelshoven aan de Tweede Kamer.