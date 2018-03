Geld voor erfgoed en kerken

Voor het behoud van Nederlands erfgoed, waaronder kerken, trekt de overheid de komende jaren 325 miljoen euro uit. Voor cultuur is 80 miljoen structureel beschikbaar.

Dat maakte minister Van Engelshoven van Cultuur maandag bekend in Rotterdam. De investeringen vloeien voort uit het regeerakkoord dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vorig najaar sloten. „Monumenten, landschappen en historische gebouwen zijn herkenbare bakens in een veranderende omgeving. Erfgoed laat zien waar we vandaan komen, wie we zijn en welke ontwikkeling we doormaken. Het is belangrijk om die monumenten door te geven aan toekomstige generaties”, aldus Van Engelshoven. Het geld is bestemd voor restauraties en herbestemming van monumenten.

De minister wil burgers en lokale verenigingen meer betrekken bij het erfgoed in hun directe omgeving. Ze krijgen de mogelijkheid om zelf het initiatief te nemen en voorstellen in te dienen voor behoud, gebruik en toegankelijkheid van het erfgoed.

Voor culturele uitingen, waaronder toneel, theater en muziek, trekt de minister structureel 80 miljoen euro uit. „We hebben in Nederland gezelschappen, symfonische orkesten en musea van grote kwaliteit. Ze dragen bij aan het rijke kunstlandschap dat we kennen. Ze zijn en blijven belangrijk. Daarnaast wil ik nieuwe groepen makers de kans bieden in de voorhoede te komen”, aldus de minister.

Zoals in het regeerakkoord afgesproken, krijgen scholen geld om alle kinderen tijdens hun schooltijd het Rijksmuseum of een ander museum te laten bezoeken. Daarvoor trekt het kabinet een bedrag uit dat oploopt tot 4,9 miljoen in 2019.

Ook komt er een extra impuls voor het muziekonderwijs. Voor de laatste ronde van de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs trekt Van Engelshoven 5 miljoen euro extra uit.