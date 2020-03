Gekibbel in ChristenUnie over FVD

Moet samenwerking tussen ChristenUnie en FVD mogelijk zijn? Ja, vindt CU-partij-ideoloog Beekers. Een coalitie met FVD is „niet geloofwaardig”, oordeelt CU-voorman Segers.

Samenwerking met FVD ligt gevoelig bij de CU, zo bleek vorig jaar na de verkiezingen voor Provinciale Staten en het Europees Parlement.

In een interview met NRC zegt Beekers, directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie, dat het niet goed is als „de landelijke partijtop een absoluut cordon sanitaire” om partijen als de PVV legt. Dat landelijke samenwerking met PVV of FVD daardoor mogelijk is, noemt hij „een logisch uitvloeisel.”

Wilders (PVV) en Baudet (FVD) hebben zich met recente uitspraken wel „voorlopig gediskwalificeerd voor serieuze gesprekken”, vindt hij. „Maar dat is iets anders dan categorisch uitsluiten.”

Segers stelt in een reactie dat het niet geloofwaardig en op dit moment „niet realistisch” is om in een coalitie met FVD te stappen. Volgens de partijleider „ondermijnt Forum de rechtsstaat, houdt partijleider Baudet onvoldoende afstand tot racisme en trekt hij wetenschap en onafhankelijk onderzoek voortdurend in twijfel. Het is niet geloofwaardig om ons daaraan te verbinden.” Wel houdt hij eraan vast dat de ChristenUnie nooit op voorhand een andere partij uitsluit.