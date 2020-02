Geert Wilders en Dion Graus doen aangifte tegen slachthuis

PVV-fractieleider Geert Wilders en Tweede Kamerlid Dion Graus gaan aangifte doen tegen een slachthuis in IJsselstein. RTL Nieuws publiceerde vorige week een video waaruit blijkt dat de varkens in dit slachthuis zwaar mishandeld worden. Daarom doen zij dinsdagochtend aangifte wegens dierenmishandeling.

"Ik ben woedend over wat ik gezien heb. Dierenmishandeling is onacceptabel. De daders mogen hier niet mee wegkomen en moeten keihard worden gestraft", vindt Geert Wilders. Graus maakt zich in de Kamer al jaren sterk voor dierenrechten. "Ik wil naast een levenslang houdverbod van dieren, ook een beroepsverbod en gevangenisstraffen voor de daders", zegt hij.

Uit de undercovervideo van RTL Nieuws bleek dat de varkens in slachterij Westfort in IJsselstein worden geslagen, aan hun staart worden getrokken en worden opgejaagd.