Geen wijziging voor kerkdiensten en trouwdiensten

De nieuwe aangescherpte maatregelen om het coronavirus terug te dringen, hebben vooralsnog geen gevolgen voor religieuze bijeenkomsten in kerkgebouwen.

Voor reguliere kerkdiensten, trouwdiensten en rouwdiensten blijft de regel gelden dat volwassenen die niet tot een huishouden behoren, 1,5 meter afstand van elkaar dienen te houden. Het aantal mensen dat in een kerk mag en kan, hangt dan af van de grootte van de kerkzaal.

Voor bijeenkomsten van vrouwenverenigingen, mannenverenigingen en Bijbelkringen geldt dezelfde regel. Als ze in een kerkgebouw worden gehouden, zijn het religieuze bijeenkomsten. Voor het organiseren van Bijbelkringen in huiskamers geldt de algemene regel dat in woningen niet meer dan drie gasten tegelijk mogen komen.

Voor catechisaties blijft dezelfde regels als voor scholen gelden, namelijk dat jongeren tot 18 jaar in elkaars nabijheid mogen verkeren, maar 1,5 meter afstand tot catecheet dienen te houden. Voor catechisaties waar 18-plussers aan deelnemen geldt de bestaande regel dat deelnemers 1,5 meter afstand uit elkaar blijven.

Voor trouwfeesten in horecagelegenheden geldt een maximum van 30 personen (exclusief kinderen onder de 12 jaar) als de bijeenkomst binnen plaatsvindt en 40 als de activiteiten in de buitenlucht plaatsvindt. Het aantal personen dat bij een uitvaart in een aula aanwezig mag zijn, hangt af van de grootte van het gebouw. Net als bij een kerkgebouw. Voor het aantal aanwezigen dat bij een uitvaart op een begraafplaats aanwezig mag zijn, geldt geen maximum aantal, maar wel de anderhalvemetergrens.