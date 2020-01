Geen versoepeling mogelijk voor medische herkeuringen CBR

De Gezondheidsraad ziet geen mogelijkheden om te snoeien in de lijst met aandoeningen waarbij mensen zich periodiek moeten laten herkeuren om auto te mogen rijden. Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer.

De Kamer had Van Nieuwenhuizen gevraagd om te onderzoeken of een versoepeling mogelijk is, mogelijk op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten. Mensen die genezen zijn van bepaalde ziektes, of die lijden aan een aandoening met een stabiel ziektebeeld, zouden dan wellicht gevrijwaard kunnen worden van een tijdrovende herkeuring.

Daarmee hoopte een Kamermeerderheid ook de druk op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) wat te verlichten. De organisatie kampt met lange wachtlijsten van mensen die hun rijbewijs willen verlengen, en daarvoor wegens hun leeftijd of ziekte opnieuw medisch gekeurd moeten worden.