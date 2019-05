Geen verschil GL en PvdA: StemWijzer later

De StemWijzer voor de Europese Parlementsverkiezingen komt donderdag beschikbaar. Het was de bedoeling dat de StemWijzer vorige week dinsdag al kon worden ingevuld maar dat werd uitgesteld omdat er geen verschillen waren in de antwoorden op de stellingen tussen GroenLinks en de PvdA.

Volgens een woordvoerster van de organisatie achter de StemWijzer, ProDemos, bleek dat GroenLinks op één stelling een antwoord had gegeven dat niet in lijn was met de gegeven toelichting op het antwoord. Bij een andere stelling kwam de partij terug op het gegeven antwoord. Daardoor vielen de verschillen tussen GL en de PvdA weg. StemWijzer heeft als doel verschillen tussen partijen inzichtelijk te maken en dat werd hiermee voor deze twee onmogelijk. Daarom zijn twee nieuwe stellingen gemaakt. Omdat alle partijen vervolgens die stellingen moesten beantwoorden en toelichten en die antwoorden en toelichtingen moesten worden gecheckt duurde het langer dan de bedoeling was voor de StemWijzer helemaal af was.

Overigens adviseert ProDemos: laat je stem nooit afhangen van alleen de StemWijzer. „Informeer je breed, kijk debatten, lees verkiezingsprogramma’s en zoek op websites.”

De verkiezingen zijn over drie weken, op donderdag 23 mei.