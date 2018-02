Geen verder onderzoek naar preek moskee Hoorn

In een Turkse moskee in Hoorn is geen sprake geweest van een jihadpreek. Die conclusie trekt een team van experts van onder meer politie, justitie en de gemeente. Samen met een arabist en een theoloog hebben ze de tekst van de preek gelezen en die geeft volgens hen geen aanleiding voor strafrechtelijk onderzoek. Burgemeester Jan Nieuwenburg heeft dat dinsdagavond aan de gemeenteraad laten weten.

„Hiermee is dit onderzoek afgerond”, aldus Nieuwenburg. Volgens de deskundigen kon de gewraakte preek „op sommige punten verkeerd geïnterpreteerd worden als de tekst uit de context wordt gehaald”. Het team geeft dit „als aandachtspunt mee aan de imam en het moskeebestuur”. Geluidsopnamen waar De Telegraaf over beschikt konden de experts niet beluisteren, want de krant wil die niet aan de recherche geven om de bron te beschermen.

Moskee Abdulkadir Geylani zegt het advies ter harte te nemen „om misverstanden over interpretatie te voorkomen”. „Wij realiseren ons eens te meer dat ons geloof in deze tijd onder een vergrootglas ligt en dat vertrouwen niet altijd meer vanzelfsprekend is”, aldus het moskeebestuur.

De Telegraaf meldde vorige week dat een imam in Hoorn het optreden van het Turkse leger in Noord-Syrië een heilige strijd noemde. Tweede Kamerleden vroegen om opheldering en wilden weten of in Nederlandse moskeeën vanuit Turkije gedicteerde preken klinken. De Kamer wil minister Wouter Koolmees (Integratie) daarover spreken.