Geen thuisquarantaine meer na werk of studie over de grens

Mensen die over de grens werken of studeren in risicogebieden, in bijvoorbeeld België of Duitsland, hoeven niet meer oneindig in thuisquarantaine. Volgens de regels zou dat wel moeten, maar coronaminister Hugo de Jonge noemt dat „disproportioneel” omdat de quarantaineperiode dan na elke werk- of studiedag opnieuw zou beginnen.

Een gedeeltelijke uitzondering was voor hen al mogelijk, bijvoorbeeld voor werkverkeer. Maar alles wat daarbuiten valt, zoals een wandeling, mag niet. Wie de oude regels volgde, zou alleen nog eindeloos heen en weer naar werk kunnen. Daar komt met de volledige uitzondering voor deze groep een einde aan.

Men moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen om een uitzondering te krijgen. Studenten moeten ingeschreven staan bij een instelling die in een ander land ligt dan hun woonplaats. Ook moet hun aanwezigheid bij lessen noodzakelijk zijn. Grenswerkers moeten tenminste één keer per week binnen de Europese Unie de grens overgaan voor hun woon-werkverkeer. Ook voor hen geldt dat zij fysiek op werk aanwezig moeten zijn.