Geen test meer na notificatie corona-app

Het handelingsadvies voor gebruikers van de corona-app wordt aangepast. Dat heeft minister De Jonge (Volksgezondheid) laten weten.

Tot op heden kreeg iedereen die via de app werd gewaarschuwd dat hij in de buurt was geweest van een besmet persoon het advies zich te laten testen, ongeacht of er al dan niet sprake was van klachten. Vanwege de laboratoriumschaarste komt De Jonge daar nu op terug. Wie wel een notificatie kreeg, maar geen symptomen heeft, hoeft niet langs de GGD.

Vrijdag maakte De Jonge bekend dat een deel van het zorg- en onderwijspersoneel zich vanaf eind deze week met voorrang kan laten testen. Daarbij gaat het expliciet om werkers in de formele zorg, niet om vrijwilligers en mantelzorgers. Via de werkgeversorganisatie in de zorg doet De Jonge een dringend appel op het zorgpersoneel om terughoudend met de regeling om te gaan. Er moet sprake zijn van klachten en iemand moet eerst nagaan of vervanging door een collega mogelijk is.

De voorrangsregeling in het onderwijs geldt voor het basisonderwijs, het speciaal (basis)onderwijs en het voortgezet (speciaal) onderwijs, niet voor de kinderopvang.