Er komt geen rijverbod voor lege vrachtwagens bij code rood tijdens een zware storm. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) dinsdag aan de Tweede Kamer laten weten.

In januari werden bij de storm 66 vrachtwagens omver geblazen. De minister kondigde toen overleg met de sector aan. Een algeheel verbod om tijdens code rood te gaan rijden met een lege wagen is disproportioneel, meldt Van Nieuwenhuizen nu. Het is volgens haar praktisch erg moeilijk uitvoerbaar.