Geen politieke gevolgen na Kunduz-rapport

De onjuiste informatie aan de Kamer over de politietrainingsmissie in Kunduz krijgt geen politieke gevolgen.

Wel moet het kabinet volgens de Tweede Kamer in de toekomst transparant zijn over de gang van zaken bij missies. De Kamer kreeg een te rooskleurig beeld voorgeschoteld van de inzet tussen 2011 en 2013 in Afghanistan, zo bleek vorige week uit onderzoek.

Tijdens het voorbereidende traject van missies zal voortaan aandacht zijn voor het belang van „transparant rapporteren”, aldus minister Blok van Buitenlandse Zaken. Ook zal het kabinet duidelijk maken hoe de voortgang van een missie zal worden gemeten.

„De luiken bij Defensie moeten open. Wij moeten transparant zijn”, aldus minister Bijleveld.