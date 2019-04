Geen partijlogo op Belgisch stembiljet

Belgen die eind volgende maand hun stem uitbrengen voor de verkiezingen moeten hun keuze maken zonder hulp van een partijlogo. Op de USB-sticks met informatie over de stembiljetten is onvoldoende geheugenruimte voor de logo’s, zegt een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Voor blinden en slechtzienden die stemcomputers gebruiken is deze keer een geluidsmodule voorzien, waardoor er niet genoeg opslagruimte is voor de beeldbestanden. Die audiomodule wordt slechts in twee gemeenten gebruikt, maar hebben gevolgen voor het hele land.

De papieren stembiljetten worden nu ook zonder logo gedrukt, zodat er geen verschil is met de stemcomputers. Kiezers zullen dus alleen de namen van de partijen en kandidaten kunnen zien.

Het ministerie heeft nog niet besloten of er voor de volgende verkiezingen USB-sticks met extra opslagruimte worden aangeschaft. België stemt op 26 mei voor landelijke, gewestelijke én Europese verkiezingen.