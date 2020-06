Geen onderzoek OVV naar bombardement Hawija

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaat geen onderzoek doen naar het Nederlandse bombardement op Hawija in Irak in 2015 waarbij zeker zeventig burgerdoden vielen. Regeringspartij D66 had om zo’n onderzoek gevraagd.

Al direct na de motie in mei gaf de OVV aan geen onderzoek te mogen doen naar oorlogssituaties. Omdat er brede steun was voor het voorstel in de Kamer is minister Ank Bijleveld van Defensie daarna alsnog in gesprek gegaan met de raad over een mogelijk onderzoek waarbij de OVV een rol zou spelen.

De OVV heeft deze week definitief besloten geen onderzoek te doen gezien „de wettelijke beperkingen” en „de op dit moment beschikbare financiële ruimte”, schrijft Bijleveld woensdag aan de Tweede Kamer.