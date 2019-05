Geen onderzoek Kamer naar vergoeding Graus

Het bestuur van de Tweede Kamer (presidium) doet geen onderzoek doen naar de vergoeding die PVV’er Dion Graus heeft gekregen. Dat laat een woordvoerster van de Kamer weten. "Het punt heeft formeel nooit op de agenda gestaan."

EenVandaag en de Volkskrant meldden vorige maand dat Graus mogelijk ten onrechte een te hoge vergoeding voor verblijfkosten in Den Haag krijgt. Hij zou een vergoeding krijgen omdat hij ingeschreven staat in Limburg, terwijl hij daar bijna niet zou zijn. Hij zou voornamelijk in Leidschendam-Voorburg wonen. Een Kamerlid die ver weg woont, krijgt echter een hogere vergoeding.

Graus ontkende ten stelligste en sprak van een hetze. Hij toonde zich voorstander van een onderzoek om zijn naam te zuiveren. Andere Kamerleden verklaarden opheldering te willen. Mogelijk komt de zaak maandag nog aan de orde als de Kamer haar eigen begroting behandelt.

"De heer Graus heeft aangegeven dat hij in het zuiden woont. Als dat formeel zo is, kun je daar als Kamer niks aan doen. De Kamer heeft op dit moment geen instrumenten om dingen zelf te onderzoeken. Zolang de heer Graus formeel staat ingeschreven waar hij staat ingeschreven, kan hij een beroep doen op zo’n regeling", aldus Kamervoorzitter Khadija Arib tegen EenVandaag.