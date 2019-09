‘Geen nieuwe brexitvoorstellen Londen’

De Britse regering-Johnson heeft nog steeds geen voorstellen gedaan die een akkoord over het beoogde vertrek van de Britten uit de EU mogelijk maakt. Dat blijkt uit een verklaring die de Europese Commissie heeft gepubliceerd na afloop van een werklunch van commissievoorzitter Jean-Claude Juncker met premier Boris Johnson in Luxemburg.

Volgens de verklaring heeft Juncker herhaald dat het de verantwoordelijkheid van Londen is om met werkbare oplossingen te komen die verenigbaar zijn met het terugtrekkingsakkoord dat de EU eerder met Johnsons voorganger Theresa May heeft gesloten. „Dergelijke voorstellen zijn nog niet gedaan.” De EU blijft erbij dat er een garantie, de zogenoemde backstop, moet zijn dat er geen harde grens komt tussen EU-land Ierland en het Britse Noord-Ierland nadat de Britten uit de EU zijn gestapt.

Volgens een Britse woordvoerder heeft Johnson herhaald dat hij het Goede Vrijdagakkoord zal respecteren maar dat die backstop van tafel moet. Hij heeft ook herhaald dat hij zijn land op 31 oktober uit de EU haalt en niet om brexituitstel zal vragen. Wel is het de bedoeling dat de gesprekken in Brussel worden geïntensiveerd, zowel op technisch als op politiek niveau. Bij de twee uur durende ontmoeting in een restaurant in het centrum van Luxemburg waren ook de brexithoofdonderhandelaars van de EU en Groot-Brittannië aanwezig.

Johnson sprak daarna ook met de premier van Luxemburg, Xavier Bettel. Na afloop werd de Brit door omstanders uitgejouwd.