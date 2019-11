Geen nieuw driesterrenrestaurant in België

Ook het komende jaar moet België het stellen met slechts één driesterrenrestaurant. Het Hof van Cleve in het Vlaamse Kruisem krijgt geen concurrentie op het hoogste niveau, bleek maandag bij de presentatie van de Michelinsterren 2020 in Gent.

De inspecteurs beloonden restaurant Cuchara in Lommel met een tweede ster. Zeven eetgelegenheden kregen te horen dat ze een eerste ster krijgen.

In Nederland behielden vorig jaar december de drie driesterrenrestaurants die status. Een daarvan, restaurant De Leest in Vaassen, stopt er eind dit jaar mee. In januari wordt in Amsterdam bekendgemaakt hoe het er in 2020 voorstaat met de sterren.