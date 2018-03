Geen Nederlandse sancties tegen Turkije

Nederland gaat niet op eigen houtje sancties tegen Turkije afkondigen als straf voor de Turkse inval in de Syrische regio Afrin. Zo’n eenmansactie zou averrechts werken, vindt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken.

Een Nederlandse „alleengang” werkt alleen maar in het voordeel van Turkije, aldus Blok. Turkije kan dan zeer triomfantelijk zeggen dat niemand de Nederlandse oproep volgt, en dat dus als steun uitleggen. „Als andere landen ons niet willen volgen bij een veroordeling, zal het nog veel scherpere instrument van sancties zeker niet gevolgd worden”, stelt hij.

De minister reageerde op een oproep van SP-Kamerlid Sadet Karabulut. Zij wijst erop dat de Turken de Koerden in Afrin hebben verdreven. De Koerden zijn nota bene een bondgenoot van het westen in de strijd tegen de radicaalislamitische IS. Volgens haar zijn de Koerden verraden en opgeofferd.