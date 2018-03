Geen marineschip voor antipiraterijmissie

Nederland zal dit jaar geen marineschip leveren aan de Europese antipiraterijmissie Atalanta voor de kust van Somalië. Dat is het gevolg van problemen met de inzetbaarheid van patrouilleschepen in combinatie met personeelstekorten en reeds aangegane NAVO-verplichtingen, schrijft minister Ank Bijleveld (Defensie) aan de Tweede Kamer.

Vorig najaar werd Zr. Ms. Rotterdam nog drie maanden ingezet om de piraterij in het gebied te bestrijden. Nederland heeft sinds 2009 actief deelgenomen aan Atalanta.

De dreiging van piraterij is het afgelopen decennium flink afgenomen, maar is nog niet helemaal verdwenen. Vorig jaar werden voor het eerst sinds 2012 kortstondig twee grote koopvaardijschepen gekaapt in de wateren bij Somalië.

Om koopvaardijschepen te beschermen tegen piraten kunnen Nederlandse reders in de toekomst ook bewapende particuliere beveiligers inzetten. De Tweede Kamer zal hiertoe volgende week een initiatiefwet van VVD en CDA steunen.