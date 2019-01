Het debat over het omstreden Klimaatakkoord woensdag is afgeblazen. De oppositie wil het debat niet voeren zonder de fractievoorzitters van de coalitiepartijen erbij. Vooral de afwezigheid van Klaas Dijkhoff (VVD), die in een interview zijn twijfels uitte over het gewenste Klimaatakkoord, was de oppositie een doorn in het oog.

Regeringspartijen legden zich bij het uitstel neer.