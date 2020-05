Geen goedkeuring privacywaakhond voor delen data providers

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft geen goedkeuring gegeven voor het delen van gegevens van telecomproviders. Het kabinet wil de informatie gebruiken in de strijd tegen het coronavirus. De privacywaakhond van de overheid „is al langer in gesprek met verschillende ministeries over het delen van telecomdata. In die gesprekken heeft de overheid nog niet duidelijk gemaakt wat het precieze doel is van de data die de overheid wil laten opvragen”. Alle voorstellen tot nu toe zijn volgens de toezichthouder „niet in lijn met de huidige wetgeving”.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) schrijft dat hij telecomproviders heeft gevraagd om anonieme gegevens te delen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat instituut kan zo misschien een beter beeld krijgen van de verspreiding van het coronavirus. De Jonge deed zijn verzoek „na overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens”, maar het antwoord van de autoriteit in dat overleg noemde hij niet. Ook maakte De Jonge in de brief aan de Tweede Kamer niet duidelijk wat voor gegevens de providers zouden moeten delen.

KPN en T-Mobile lieten in een reactie weten dat ze nog geen enkel verzoek hadden ontvangen.