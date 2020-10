Geen giftige stof in plas na langdurig gebruik granuliet

In een plas waar sinds 2012 het materiaal granuliet ligt, is de kankerverwekkende stof acrylamide niet aangetroffen. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) in een brief aan de Tweede Kamer. Er heersen zorgen over het gebruik van granuliet, nadat Rijkswaterstaat het risico op vrijkomen van acrylamide verkeerd had berekend.

Het onderzoek is gedaan in de Kraaijenbergse plas, nabij het Noord-Brabantse Cuijk, waar ongeveer 260.000 ton granuliet ligt. Bij een onderzoek werd geen acrylamide aangetoond. Eerder waarschuwden verschillende onderzoekers dat die stof uit granuliet kon vrijkomen als het materiaal langdurig in water ligt.

Er zijn momenteel vooral grote zorgen over de zandwinningsplas Over de Maas, waar granuliet gebruikt wordt om de bodem op te hogen. De stort van het materiaal, dat een restproduct is uit de asfaltindustrie, is omstreden. Onderzoeksprogramma Zembla meldde dat de besluitvorming rond de stort niet integer was.

Zo heeft oud-minister Halbe Zijlstra, inmiddels topman bij infrastructuurbedrijf VolkerWessels, via mails en appjes druk gezet op ambtenaren zodat het materiaal gestort kon worden. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) zei dat ze dit zelf nooit zo zou doen. De Tweede Kamer was verontwaardigd over de gang van zaken. Natuur- en gezondheidsbelangen zouden hierdoor ondergesneeuwd zijn.

Ook bij Over de Maas wordt onderzoek gedaan naar de veiligheid van granuliet. Half december wordt de conclusie van dit onderzoek verwacht.