Geen extreemrechtse netwerken in leger

De militaire inlichtingendienst MIVD heeft geen aanwijzingen dat er binnen het leger rechts-extreme netwerken actief zijn. Vorige maand kwam naar buiten dat er drie onderzoeken lopen naar mogelijke misstanden op de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) waar racistische en pornografische afbeeldingen met verwijzingen naar nazi-Duitsland zouden circuleren.

Minister Ank Bijleveld laat de Kamer verder weten dat er geen indicaties zijn dat er een polariserend debat onder militairen gaande is over de islam. Ook zijn er volgens de MIVD geen aanwijzingen dat terreurnetwerken contact hebben met Nederlandse militairen. In het verleden kwam de inlichtingendienst tot soortgelijke conclusies.