Geen extra geld voor Onderzoeksraad voor Veiligheid

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) krijgt niet meer geld. Dat heeft minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) aan de Tweede Kamer laten weten.

„Op dit moment is er geen budgettaire ruimte om meer budget beschikbaar te stellen”, aldus de bewindsman. Hij is nog wel met de OVV in gesprek over extra geld voor onderzoeken.

De OVV wilde 1,5 miljoen euro extra per jaar. Het budget bedraagt nu jaarlijks ongeveer 13 miljoen euro. De organisatie had eerder een negatief eigen vermogen. Dat is weggewerkt door het ministerie.

De OVV zegt meer geld nodig te hebben omdat de organisatie steeds meer onderzoeken moet doen. Volgens de minister hoeft „een hoger aantal verzoeken niet direct te leiden tot een toename in de te verrichten onderzoeken”.

Voor uitzonderlijke onderzoeken als MH17 krijgt de OVV al wel extra middelen.