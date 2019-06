Geen extra geld voor leed Groningen

Er komt geen extra geld beschikbaar voor geestelijke verzorging in het aardbevingsgebied in Groningen.

Dat zei minister Eric Wiebes (Economische Zaken) donderdag in een Kamerdebat over de gaswinning in Groningen.

Het Platform Kerk en Aardbeving, een samenwerkingsverband van kerken uit Groningen, bood dinsdag een petitie aan de Tweede Kamer aan en vroeg om extra geld voor geestelijk welzijnswerkers. Door de aardbevingen als gevolg van de gaswinning ondervinden veel Groningers schade aan hun woning, maar kampen ze ook met mentale problemen, zo stelt het platform.

Het kabinet heeft jaarlijks al circa 100.000 euro beschikbaar gesteld; daarvan worden nu twee geestelijk verzorgers betaald. Het platform vindt dit niet voldoende voor het hele aardbevingsgebied en vroeg om 550.000 euro per jaar; dat ging minister Wiebes te ver.

Volgens Wiebes is het aan de gemeentelijke overheden om te bepalen waar rijksmiddelen voor sociale en emotionele ondersteuning aan worden uitgegeven.