Geen explosieven in Vlaamse scholen gevonden

Alle basis- en middelbare scholen in de Vlaamse gemeenten Diest, Aarschot en Westerlo zijn na een ontruiming wegens bommelding weer vrijgegeven. De politie heeft de scholen doorzocht maar geen explosieven gevonden.

Duizenden leerlingen werden woensdagochtend geëvacueerd nadat een dreigbrief bij de brandweerkazerne in Westerlo was gevonden. Daarin werd aangekondigd dat er een bom in een school in Diest, Aarschot of Westerlo zou ontploffen. De politie nam het zekere voor het onzekere en ontruimde de scholen. Bewoners werden opgeroepen binnen te blijven en het publiek werd gevraagd uit de buurt van de scholen te blijven.

Het parket van Antwerpen onderzoekt de zaak.